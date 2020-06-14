شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسماعيلية» يتقدم ببلاغ للنيابة في فيديو «فتاة المستشفى العام» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فتح تحقيق والتقدم ببلاغ للنيابة، في واقعة فيديو فتاة مستشفى الإسماعيلية العام، والتي كانت تصرخ فيه وتشكو من غياب الأطباء، وقامت بنشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «السقعان» في تصريحات خاصة، إن كلام الفتاة لا أساس له من الصحة، وقام بنفسه بالانتقال إلى المستشفى بعد مشاهدة الفيديو، وتأكد أن والدتها مصابة بتسمم بالدم وليس بـ«كورونا»، وأنه تم عمل التحاليل اللازمة لها وحالتها مستقرة تماما، ولم يرصد أي غياب للأطباء كما ادعت الفتاه في الفيديو.

وكشف «السقعان»، عن تقديم بلاغ للنيابة في الواقعة، مؤكدا عدم صحة حديث الفتاه في الفيديو، وأنه بحث عنها بالمستشفى ولم يجدها وتبين اختفاءها فور علمها بإبلاغه النيابة، وأنه يثق في تحقيقات النيابة لإظهار الحقيقة كاملة، مشددا على أنه لا تهاون مع أي تقصير في حق المواطن للحفاظ على خطة المحافظة لتخفيض معدلات الإصابة بكورونا، والتي تعد من أقل معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية.