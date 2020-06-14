شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مالك بحوزته 1220 قطعة مستلزمات طبية لبيعها بسعر أعلى في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت الحملات التي قامت بها مباحث التموين، بمديرية أمن الاسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق، والمحال التجارية، بمختلف دوائر المحافظة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، عن ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بحوزته 1220 عبوة قطعة مستلزمات طبية، بقصد بيعها بسعر أعلى من المتداول بالأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، تفيد بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العامرية- غرب المدينة- بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية «كمامات» بقصد حجبها عن التداول، وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد التأكد من التحريات، وتقنين الإجراءات، تم ضبط 1220 قطعة مستلزمات طبية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.