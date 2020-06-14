شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: ضبط لحوم وأسماك فاسدة.. وتحرير 5 آلاف و375 مخالفة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم وحزم للتلاعب في الأسعار ومواجهة جشع التجار وأصحاب المحلات.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، أن الحملات المكبرة خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير 5 آلاف و375 محضر مخالفة، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بنطاق المحافظة.

وقال محافظ الغربية، إنه تم تحرير 2113 محضر بمعرفة مديرية التموين، و1700 محضر بمعرفة مباحث التموين في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية، وأسفرت هذه المحاضر عن مخالفات عدة منها مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة وعدم حمل شهادة صحية وغش تجاري والعمل بدون ترخيص والذبح خارج المجازر.

وأسفرت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة عن تحرير 910 محضر من خلال المرور على 967 منشأة، كما تم تحرير 140 محضر مخالفة بمعرفة مديرية الطب البيطري، وتم ضبط 37 كيلو جرام لحوم، و83.5 كيلو جرام لحوم مجمدة، و56 كيلو جرام كبده، و30،5 كيلو جرام أسماك، و169,2 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «رحمي»، أن حملات المرور والمتابعة والرقابة بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن عدة مخالفات في مجال المخابز والاسواق والمستودعات، ففي مركز ومدينة بسيون تم تحرير 80 محضر مخالفة، و63 محضر في مركز ومدينة زفتي، و32 محضر في مركز ومدينة سمنود، و156 محضر في مركز ومدينة المحلة الكبري، و85 محضر في مركز ومدينة قطور، و49 محضر في مركز ومدينة السنطة، و47 محضر في مركز ومدينة طنطا.

وأكد رحمي، أنه لا تهاون مع المفسدين، مشددًا على المتابعة المستمرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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