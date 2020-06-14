شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توقيع عقد لإنشاء محطة محولات «مدينتي 2» بتكلفة 303 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتي«2 جهد 220/66/22 ك.ف» التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات «مدينتي» ودعم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضحت «مشالي» في تصريحات صحفية، أن العقد يتضمن إنشاء مشروع محطة محولات «مدينتي 2جهد 220/66/22 ك.ف» بمهمات جهد«220/66 ك.ف» من النوع المعزول بالغاز (GIS)، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 ملايين جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد .

جدير بالذكر أن ربط المحطة يتم على جهد «220 ك .ف» من خلال فتح الخط الهوائى بدر، القاهرة الجديدة، ومده بطول«2× 500 متر» ليصبح بدر، مدينتى، القاهرة الجديدة، مدينتى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4،5 مليون جنيه، كما يتم الربط أيضاً على جهد «66 ك.ف» من خلال فتح كابل الشروق، مدينتى، بدر، مدينتى، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.

وتأتى هذه المشروعات تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية، بمختلف المحافظات، وفي إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير شبكات نقل الكهرباء بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، في اطار الإجراءات العامة، التي تقوم بها أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة العاملين، بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.