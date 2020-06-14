شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: فتح باب التقدم للحصول على 82 وحدة سكنية (تعرف على الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية من إسكان المحافظة لأبناءها، بعمارات الكيلو 4 الجديدة بمدينة مرسى مطروح، بعدد 82 وحدة سكنية، على أن تكون مدة الإعلان 15 يومًا من اليوم الأحد 14 / 6 / 2020 للانتهاء من الأوراق المطلوبة وتجهيزها مع منع الازدحام بأماكن تقديم الخدمة كالشهر العقاري والضرائب العقارية وغيرها، إلتزامًا بالاجراءات والضوابط الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه يبدأ التقديم يوم الأربعاء 1 / 7/ 2020، لمدة 21 يومًا، وذلك بخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسى مطروح، بسداد مقدم بمبلغ 7000 جنيهًا عند تقديم الطلب و10000 جنيهًا حال تخصيص الوحدة السكنية بإجمالي 17 ألف جنيه للمتقدم بعد انطباق الشروط والضوابط عليه و500 جنيه إيجار شهري على 20 عامًا، وذلك في إطار التيسير على أبناء مطروح وتقديم الخدمات لهم بعد اعتماد الشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة، مُؤكدًا على استمرار جهود المحافظة في دعم الشباب المحافظة مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجان لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقًا للأكثر استحقاقًا لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة.

وأوضح صلاح أبوالدهب، مدير صندوق إسكان المحافظة، الشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسى مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4، وجاءت الشروط كالتالي:

1- لا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

2- ألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أيًا كان نوعها أو للأسرة «الزوج / الزوجة» سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

3- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية، ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية، وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز.

4- ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل – عداد مياه – أملاك – عقارات باسمة أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر.

5- ألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

6- ألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع أبني بيتك بالمحافظة.

7- ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة.

8- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة.

9- طلب الحجز «طلب واحد فقط للأسرة» الزوج / الزوجة.

10- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.

11- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية.

12- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بالمجلس وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وعلي الجهة التي تقوم بتلقي الطلبات التأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المسؤول للمسائلة القانونية.

13- في حالة تقديم أية مستندات مغايرة للحقيقة ستكون محلاً للمسائلة القانونية ويرفض الطلب.

14- على مقدم الطلب إخطار إدارة الإسكان بالمجلس المختص بأي تغيير يطرأ على العنوان.

15- في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يكون الأولوية طبقًا للترتيب «الأسرة الأقل دخلاً – المتزوج ويعول – المتزوج – الأعزب» .

16- لا يقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية.

17- يتم سداد مبلغ 7000 جنيهًا عند تقديم الطلب، ويستكمل إلى 17000 جنيهًا حال تخصيص الوحدة السكنية للمتقدم بعد انطباق الشروط والضوابط عليه.

18- رأت اللجنة أن يتم احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية وفقًا لتكلفة الوحدة على 20 عامًا بفائدة سنوية 3% وذلك بناءًا على الموارد الذاتية للصندوق وحفاظًا على أموال الصندوق.

19- على أن تتخذ مجالس المدن المختصة كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سداد الأقساط.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية.

2- شهادة معتمد ومختومة بشعار الجمهورية تضمن جميع البيانات الأساسية للموظف.

3- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتقدم المواطن بما يفيد إقامته بدائرة المركز مدة لا تقل عن 15 عام (مستند رسمي معتمد).

4- أصل كشف نظري من الضرائب العقارية.

5- أصل شهادة سلبية من مكتب الشهر العقاري والتوثيق.

6- تقديم صور الشهادة الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء».

7- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن.

8- تقديم كل ما يثبت الشروط المعلن عنها للتقدم للحصول على وحدة سكنية.

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