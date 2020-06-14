الجنايات تقضي بإدراج 8 متهمين بقوائم الإرهاب في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إدراج 8 متهمين"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" في قوائم الإرهاب، والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان المسلمين".

وشمل الحكم معاقبة 3 متهمين بالإعدام وهم بإجماع الآراء معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد، ومصطفى محمود.

أما المُعاقبين بالمؤبد هم: علي السيد، ويحيى السيد، ومحمود محمد، وأحمدمحمد، ومحمد عبد الرؤوف، وعلاء علي علي، وباسم محمد جاد، ومصعب عبد الرحيم، وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألف و357 جنيه قيمة ما خربوه، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة

وألزمت المحكوم عليهم المصاريف الجنائية، إلزام المحكوم عليهم من الأول للثامن بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل، إدراج المحكوم عليهم من الأول للثامن والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان المسلمين" في القوائم المنصوص عليهم في القانون رقم 8 لسنة 2015.

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم من الأول للثامن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضيبها، وعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس بسكرتارية أمين عام مأمورية طرة حمدي الشناوي.

كانت المحكمة قد أصدرت قراراها في جلسة 27 يناير 2020 بإرسال أوراق الدعوى لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية، بشأن إعدام كلا من معتز مصطفي حسن، وأحمد عبدالمجيد عبدالرحمن، ومصطفي الطنطاوي محمود، وورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية، أن المتهمون مجرمون في الأرض.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له فجرا العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.