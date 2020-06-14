تجديد حبس عامل قتل زوجته في دار السلام بسبب خلافات أسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب زوجته حتى الموت بدار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "س. ا" 32 سنة، اعتاد ضرب زوجته العشرينية بسبب خلافات أسرية وتقاعده عن العمل فترات طويلة.

وعن يوم الواقعة، أوضحت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب رفضه الإنفاق عليها ومطالبته لها بالعمل، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب المبرح ورطم رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من الكشف الطبي الأولي إصابة المجني عليها بنزيف داخلي وكدمات في أنحاء جسدها وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة.