سقوط شخصين لسرقتهم الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطلين لسرقتهم الدراجات النارية، وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه ثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" إثناء استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض ، وبالكشف الفني عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

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وبمواجهته أعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) تم ضبطه وأعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار" وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية).. وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.