الأمن العام يضبط 36 قطعة سلاح ناري و114 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 36 قطعة سلاح ناري، و114 قضية مخدرات، وتنفيذ 49050 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 12متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و 267 دراجة نارية مخالفة، و15093 مخالفة مرورية، وفحص 69 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.