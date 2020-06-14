القبض على عاطليْن أصابا مواطنا أثناء سرقته بالإكراه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض على عاطلين أصابوا مواطنا أثناء سرقته بالإكراه بالنزهة. البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط (عاطلَين)، وبحوزتهما طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفي محمول "مجهولي المصدر"). بمناقشتهما اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجني عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعي بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجني عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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