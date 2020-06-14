تجديد حبس متهمين بحيازة هيروين في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس عاطلين، بتهمة حيازة 3 كيلو جرام من الهيروين وطبنجة، 415 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت مكافحة المخدرات، ضبطت اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلين– مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ السلام– لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما، وبحوزتهما الآتي: (3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين، 40 قرص مخدر، طبنجة عيار 9مم، و39 طلقة نارية من ذات العيار، سيارتين، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، وسلاح أبيض)

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.