القوى العاملة: تعيين 128 شاباً في سوهاج بينهم 7 من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 128شاباً من بينهم 7 من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية في تقريره وزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال شهر مايو الماضي بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة إلى 185 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 384 عاملا، وصرف رعاية اجتماعية لـ 4 حالات وفاة بإجمالي 16 ألف جنيه، و29 حالة مواليد بـ 58 ألف جنيه، و 5 حالات زواج بإجمالي 15 ألف جنيه، وصرف منح تعويض عن عمليات وإصابات للعاملين بواقع 7000 جنيه.

وأضاف أبوزيد، في بيان، أن المديرية نفذت 212 عملية جراحية، ليصل إجمالي المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 40 عاملاً بإجمالي مبلغ 96 ألف جنيها خلال الشهر ذاته، ويصبح عدد المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم إلى 5034 عاملا مسجلا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية أجرت تفتيشا على 323 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.