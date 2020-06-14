تبلغ مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تكشف عن استثمارات "كوكاكولا" الجديدة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها هيئة الاستثمار مع الشركات العاملة في مصر، تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مختلف المجالات، يسهم على نحو فاعل في ارتفاع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع كل من المهندس أحمد العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، ورنا جمالي رئيس قطاع العلاقات العامة والاتصالات بالشركة؛ حيث بحث معهما الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج وفروع البيع.

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وأعلن المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، خلال الاجتماع، أن الشركة تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بمبلغ 5 مليارات جنيه من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة عدد منافذ وفروع البيع، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام الحالي 2020، مؤكدًا حرص شركة "كوكاكولا" على القيام بدورها في التنمية المجتمعية، من خلال مبادراتها المستمرة في تطوير 100 من القرى الأكثر احتياجًا، وتوصيل المياه إلى المناطق النائية، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة. ومن منطلق حرص الشركة على العنصر البشري باعتباره أهم أصولها؛ قامت الشركة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة 11 ألف موظف وعامل، فضلًا عن تدشين مبادرة جديدة للشركة في إطار مواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا؛ لدعم 10 آلاف عميل من عملاء الشركة الأكثر تضررًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حريصة كل الحرص على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات؛ لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، مؤكدًا أن دعم الشركات للتوسع في أنشطتها بما يتفق مع أهداف الدولة بات أحد أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، موضحًا أن الهيئة منفتحة على كل المقترحات لتطوير أنشطة الأعمال في مصر.

وتقدم المهندس أحمد العفيفي، في ختام الاجتماع، بالشكر والتقدير لمجهودات هيئة الاستثمار المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وهو الأمر الذي أسهم في تشجيع شركة "كوكاكولا" لضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن كونها قصة نجاح ومثلاً يحتذى به لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية للسوق المصرية.