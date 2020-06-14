تصنيع عقار "ريمديسيفير" في مصر.. وبدء التجارب على مرضى كورونا خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران بقطاع الأدوية، إن إحدى شركات الأدوية المصرية المحلية، صنَّعت كمية محدودة من عقار "ريمديسيفير" الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "جلياد" لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بعدما أظهرت الدراسات الأولية نتائج "واعدة".

ومنحت شركة "جلياد" حق تصنيع وتوزيع دواء "ريمديسيفير" في نحو 127 دولة منها مصر.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفا فارما" المصرية، في بيان اليوم: "توصلنا إلى اتفاقية تاريخية مع شركة جلياد، لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات في 127 دولة".

وأضاف "أرمانيوس" إن الشركة ستعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحدي المرهق لتوفير علاج جديد لجميع المرضى في معركتنا ضد "كوفيد-19"، في وقت بدأ الفيروس ينتشر في البلدان النامية التي تعاني أنظمتها الصحية من ضغوط شديدة بالفعل.

وفي الأصل؛ فـ"ريمديسيفير" هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته الشركة الأمريكية في البداية لعلاج الإيبولا.

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وأظهرت نتائج تجربة سريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى كورونا الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفق المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي.

وبموجب اتفاق "جلياد" و"إيفا"، سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن.

وبحسب "أرمانيوس"، أجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "ريمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كلاً منهما إيجابية، مما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

إلى ذلك، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن شركة الأدوية المصرية بدأت إنتاج عقار "ريمديسيفير" محلياً وهذا "خبر سار" لجميع المصريين.

وأضاف "حسني" في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر بدء تجارب العقار على مرضى كورونا بعدد من مستشفيات العزل خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمعرفته نتائجه وتحديد إمكانية إضافته إلى بروتوكول العلاج.