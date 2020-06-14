مصر | ضبط 16 قضية أمن عام.. وتنفيذ 103 أحكام متنوعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 16 قضية أمن عام.. وتنفيذ 103 أحكام متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته خلال الفترة الحالية، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع - خلال 24 ساعة - عن ضبط 16 قضية أمن عام، وتنفيذ 103 أحكام متنوعة.

وتمكن قطاع المنافذ فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى جميع المضبوطات (14300 جنيه).

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ونجح بمجال الأمن العام، في ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتحال شخصية، مخالفات مسطح مائى)، بينما فى مجال المخالفات المرورية، استطاع ضبط (260) مخالفة مرورية متنوعة، وعن فى مجال تنفيذ الأحكام، اضطلع في ضبط (103) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.