مصر | ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها، من ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحيازته ( 2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة- رنجة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفي حالة سيولة تامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول ( 10 طن سلع غذائية ("أرز أبيض – دقيق فاخر") بقصد رفع أسعارها.

وأثمرت الحملات عن ضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته ( 6 طن سلع غذائية "جبنة رومي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وقامت بضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية محافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (1220 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها.

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واضطلعت في ضبط مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية؛ لتصنيعه (55400 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") معبأة داخل عبوات "منتج نهائى- تحت التجهيز" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واستطاعت شرطة التموين، ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطيرة بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (1943102) جنيها من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط (315) قضية بإجمالي مضبوات (98719) عبوة سجائر، (2،500) طن معسل.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.