أخبار مصر | عاجل.. تحرك برلماني لتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك برلماني لتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت إيناس عبد الحليم، ببيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الكهرباء بشأن ضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وقالت فى بيانها اليوم الأحد: إن هذا القرار في غير محله لا سيما مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في ضوء انخفاض أسعار البترول عالميا لأقل من نصف تكلفته السابقة، وكذلك وجود فائض في الإنتاج، فلا يوجد أي منطقية للقرار.
وأضافت أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يؤكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.
وتساءلت النائبة: هل هذا التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟
وتابعت "أضف إلى ذلك أن ذات القرار قد شمل استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير على الرغم من أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، معللا ذلك بعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة ستظل عبر الفواتير.
وجددت تساؤلها: ما ذنب المواطن أن يتم تحصيل رسوم منه من دون أن تقدم له الخدمة؟ وما ذنب المواطن أن يدفع ثمن عدم استكمال المنظومة الالية التي صرح بها الوزير؟ لا سيما وأن وزارة البيئة أكدت في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.
وأردفت أنه نظرا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبة لآمال المواطنين خاصة في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، فلا بد من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء الأزمة.
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".