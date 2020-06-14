أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تقلبات جوية، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأحد، ثم ترتفع مجددًا من غد الاثنين.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن طقس غد الاثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وأوضحت الهيئة، أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد سوف يشهد طقس حار، بينما جنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة.
وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا الاثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 21 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجات، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وجنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب.
كما تتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".