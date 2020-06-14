أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تقلبات جوية، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأحد، ثم ترتفع مجددًا من غد الاثنين.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن طقس غد الاثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد سوف يشهد طقس حار، بينما جنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا الاثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 21 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجات، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وجنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب.

كما تتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.