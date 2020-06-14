أخبار مصر | برلمانية: التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة لن يجدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة لن يجدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منى منير، عضوة مجلس النواب: إن التعنت الإثيوبي في المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثوبيا بشأن سد النهضة، لن يجدي مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن والامم المتحدة لحفظ حقها في المياه، واستخدام كافة أشكال الحلول السلمية التي تعتاد مصر التعامل بها في كافة الأزمات الخارجية.

ولفتت، في بيان لها، إلى أن إثيوبيا لم تقدم ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار السلبية التي ستترتب على ملء وتشغل سد النهضة، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حصة مصر من المياه.

وفوضت الرئيس السيسي في اتخاذ كافة القرارات الخاصة بملف سد النهضة، والوقوف بحزم ضد أي مجاراة على حق الشعب المصري في الحياة ونصيبه من المياه، لا سيم وأن نهر النيل يمثل المصدر الأساسي والوحيد للمياه في مصر.

كما أيدته في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها بشأن الملف الليبي، والوقوف ضد المتربصين الذين يريدون النيل من وحدة واستقرار الشعي الليبي والحفاظ على مقدرات الشعب وثرواته.