أخبار مصر | وصول 283 مصريًا إلى سفاجا قادمين من ميناء ضبا السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 283 مصريًا إلى سفاجا قادمين من ميناء ضبا السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، وصول 283 راكبا مصريا و66 سيارة، قادمة من ميناء ضبا السعودي، مساء أمس السبت.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن وزير النقل المهندس كامل الوزير، تابع وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا البحري، قادمة من ميناء ضبا السعودي.

وأوضحت أن الوزير وجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

وأوردت أن الفريق الطبي المتخصص قام بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب في أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.

ولفتت إلى التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء؛ لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة في أثناء التعامل مع الجمهور.