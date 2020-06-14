أخبار مصر | وصول 283 مصريًا إلى سفاجا قادمين من ميناء ضبا السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 283 مصريًا إلى سفاجا قادمين من ميناء ضبا السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، وصول 283 راكبا مصريا و66 سيارة، قادمة من ميناء ضبا السعودي، مساء أمس السبت.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن وزير النقل المهندس كامل الوزير، تابع وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا البحري، قادمة من ميناء ضبا السعودي.
وأوضحت أن الوزير وجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.
وأوردت أن الفريق الطبي المتخصص قام بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب في أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.
ولفتت إلى التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء؛ لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة في أثناء التعامل مع الجمهور.
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".