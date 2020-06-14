أخبار مصر | تصل العقوبة للحجب.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصل العقوبة للحجب.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الأحد، الشكاوى الواردة من مجلس إدارة القناتين، بعد حالة التراشق التي دارت بين القناتين خلال الأيام الماضية، وذلك في حضور الممثلين القانونيين للقناتين.

وكانت قد الأيام الأخيرة، حالة من الهجوم المتبادل بين مسؤةلي الأهلي والزمالك عبر القناة الرسمية للفريقين، قبل أن يتقدم مسئولو الناديين ببلاغ رسمي للإعلى للإعلام ضد هذه التجاوزات.

وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار بيانًا رسميًا حول أزمة الأهلى والزمالك جاء كالتالي:

Advertisements

نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المجلس في بيانه أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى، واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما اليوم الأحد، بمقر المجلس.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة هامة لكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة، وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.