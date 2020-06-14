أخبار مصر | برلمانية: مستعدة لتقديم مقترح القومي للمرأة لتشديد عقوبة ختان الإناث

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: مستعدة لتقديم مقترح القومي للمرأة لتشديد عقوبة ختان الإناث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانتهاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي.

وأبدت النائبة، في بيان، استعدادها، لتسخير سلطاتها كنائبة برلمانية بهدف دعم مناقشة هذا المقترح في البرلمان واقراره سريعا، حرصا على وقف هذه العادة السيئة.

وأكدت، نيتها العمل مع كافة منظمات المجتمع المدني للقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.

وثمنت تضمن مقترح القانون تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.