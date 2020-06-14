أخبار مصر | برلمانية: مستعدة لتقديم مقترح القومي للمرأة لتشديد عقوبة ختان الإناث

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: مستعدة لتقديم مقترح القومي للمرأة لتشديد عقوبة ختان الإناث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانتهاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي.
وأبدت النائبة، في بيان، استعدادها، لتسخير سلطاتها كنائبة برلمانية بهدف دعم مناقشة هذا المقترح في البرلمان واقراره سريعا، حرصا على وقف هذه العادة السيئة.
وأكدت، نيتها العمل مع كافة منظمات المجتمع المدني للقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.
وثمنت تضمن مقترح القانون تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.
تسجيل 1677 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة.
وأوضح متحدث الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.