أخبار مصر | بينهم 7 من ذوي الهمم.. تعيين 128 شابا بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 7 من ذوي الهمم.. تعيين 128 شابا بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح "أبو زيد"، أن المديرية قامت خلال شهر مايو الماضي، بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة إلى 185 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ384 عاملا، وصرف رعاية اجتماعية لـ4 حالات وفاة بإجمالي 16 ألف جنيه، و29 حالة مواليد بـ58 ألف جنيه، و5 حالات زواج بإجمالي 15 ألف جنيه، وصرف منح تعويض عن عمليات وإصابات للعاملين بواقع 7000 جنيه.

ولفت إلى تنفيذ 212 عملية جراحية، ليصل إجمالي المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 40 عاملاً بإجمالي مبلغ 96 ألف جنيه خلال الشهر ذاته، ويصبح عدد المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم إلى 5034 عاملا مسجلا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

ونوه بأن المديرية قامت بالتفتيش على 323 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.

خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا. تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة. Advertisements وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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