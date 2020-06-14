أخبار مصر | وصول 12 رحلة طيران تقل 1800 عاملا مصريا عالقين بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 12 رحلة طيران تقل 1800 عاملا مصريا عالقين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 تصل على خطوط مصر للطيران إير كايرو اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل ، حيث أشار تقرير المستشار العمالي بعمان إلى أنه من المقرر وصول 3 رحلات اليوم الأولي لمصر للطيران إقلاع من عمان الساعة 3.15 عصراً وعلى متنها 150 عاملا، والثانية إير كايرو إقلاع 5.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا ، والثالثة إير كايرو إقلاع 10.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا.

وأضاف أنه فيما يتعلق برحلات غد الاثنين الأولى لمصر للطيران، إقلاع من من عمان 3.15 وعلى متنها 150 عاملا، الثانية والثالثة إيركايرو اقلاع على التوالي 5.45 و10.45 مساءً وعلى متن كل منها 150 عاملا، مشيرا إلى رحلات بعد غد الثلاثاء، والأربعاء المقبل نفس شركات الطيران وبنفس مواعيد القيام من عمان وتقل كل رحلة 150 عاملا، ليصل إجمالي عدد الركاب في الأيام الأربع 1800 عامل، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا. تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة. Advertisements وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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