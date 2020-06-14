مصر | حريق يكشف مصنع كمامات "تحت بير السلم" في إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حريق يكشف مصنع كمامات "تحت بير السلم" في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحكاية بدأت بحريق في مصنع كيماويات، بمنطقة إمبابة، ثم توالت بعدها المفاجآت ليتم الكشف عن مصنع كمامات طبية مجهولة "تحت بير السلم"، بشمال الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغًا باندلاع النيران في مصنع كيماويات وكمامات، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، كما انتقل رئيس أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، وقوة أمنية من قسم شرطة إمبابة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

المعاينة الأولية كشفت إلى أن المصنع غير مرخص "تحت بير السلم"، وبالتقتيش ضبط كمامات داخل المصنع مصنوعه من مواد مجهولة وغير صحية وقد تم غلق وتشميع المصنع وتحرير محضر بيئه واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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تفحمت شقة سكنية، وتوفي قاطنيها، إثر الأدخنة الكثيفة وتمدد النيران بالشقة المندلع بها النيران، بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بعقار بشارع قمبيز، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.