أخبار مصر | طقس السبت| أمطار ورياح... وشديد الحرارة على جنوب الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس السبت| أمطار ورياح... وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، طقس مائل للحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس ساعات النهار:

يسود القاهرة الكبرى، والوجه البحري طقس مائل للحرارة.

يسود السواحل الشمالية طقس لطيف مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.

يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

طقس ساعات الليل:

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيف.

يسود السواحل الشمالية طقس لطيف.

يسود شمال وجنوب الصعيد طقس معتدل.

الملاحة البحرية

هذا، وتشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا اليوم بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.