شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي القضاة عن «سد النهضة»: مصر تمتلك القوة لردع من تسول له نفسه التكالب عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة بالمتعنت والمتغطرس، واعتبر أن «أزمة سد النهضة تزداد تعقيدا».
وقال «منصور»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مصر تملك من القوة ما يمكنها من ردع كل من سولت له نفسه التكالب والاجتراء والتآمر عليها».
وجاءت نص كلمة «منصور» كالتالي: «أزمة سد النهضة تزداد تعقيداً بسبب تعنت وغطرسة الجانب الإثيوبي في المفاوضات وإصراره على إقامة السد وملئه بشروط مجحفة تسبب أضراراً كبيرة لدول المصب، ومصر وإن كانت تتبع الطرق الدبلوماسية والقانونية والوساطة الدولية بشأن تلك الازمة بصفتها من الدول الراعية للسلام العالمي والداعية له، إلا أنها لن تقبل بأى حال من الأحوال بقيادتها الواعية وجيشها القوى وشعبها الأبى أي إنتقاص من حقوقها المائية المشروعة أو من كرامتها، وتملك من القوة ما يمكنها من ردع كل من سولت لهم أنفسهم الاجتراء والتكالب والتآمر عليها، مصر دائماً محروسة بإذن الله».
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