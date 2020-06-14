شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن قبطى بالنمسا: الحكومة بفيينا وضعت شروط صحية لإعادة فتح الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القمص إبراهيم إبراهيم حنا كاهن الكنيسة المصرية بالنمسا، أن الحكومة النمساوية وضعت بعض الشروط الصحية لإعادة فتح الكنائس مرة أخرى من بينها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة وتجنب التلامس بين الحاضرين

ولفت القمص إبراهيم إلى أن الحكومة النمساوية لم تشترط أى تغيير فى استخدام الماستير الخاصة بطقس التناول أو سر الافخارستيا بينما شددت على باقي الشروط الصحية.

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كان قداسة البابا تواضروس قد أكد في حوار مع إحدى الصحف "لم‏ ‏نفكر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏ولم‏ ‏نناقشه‏ ‏في‏ ‏اجتماعات‏ ‏اللجنة‏ ‏الدائمة‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏، ‏ولكنه‏ ‏أمر‏ ‏وارد‏.. ‏وإن كان‏ ‏التناول‏ ‏بالماستير‏ ‏لم‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏إصابة‏ ‏بمرض‏ ‏على امتداد‏ ‏تاريخ‏ ‏الكنيسة‏، ونحن‏ ‏في‏ ‏الظروف‏ ‏المرضية‏ ‏يناول‏ ‏الكاهن‏ ‏المريض‏ ‏بدون‏ ‏استخدام‏ ‏الماستير‏، ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏المرضية‏ ‏التي‏ ‏نعيشها‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطرح‏ ‏هذا‏ ‏للمناقشة‏، ‏فمسيحيتنا‏ ‏ليست‏ ‏جامدة‏، ‏وطقوسنا‏ ‏لا‏ ‏تستمد‏ ‏من‏ ‏أفكار ‏بل‏ ‏مما‏ ‏تسلمناه‏ ‏من‏ ‏الآباء‏، ‏ومن‏ ‏ارشاد‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏العامل‏ ‏فينا‏، ‏وليس‏ ‏ثمة‏ ‏ما‏ ‏يمنع‏ ‏من‏ ‏استخدام‏ ‏نتاجات‏ ‏العقل‏ ‏والتطور‏ ‏والتقدم‏ ‏في‏ ‏تسيير‏ ‏أمور‏ ‏كنيستنا‏ ‏دون‏ ‏المساس‏ ‏بعقائدنا‏ ‏وأساس‏ ‏إيماننا‏ ‏المستقيم‏."

يعتبر التناول أو الافخارستيا ضمن الأسرار المقدسة في الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية يبرز سر التناول هو تذكير بالعشاء الذى تناوله يسوع بصحبة تلاميذه عشيّة آلامه.

ويُحتفل بها المسيحيون بتناول قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز (تعرف بالـقربان) التي تمثل جسد يسوع وملعقة من الخمر وتمثل دم المسيح.في الكنائس القبطية، يتم طقس التناول باستخدام ملعقة واحدة لكافة المصليين تسمى الماستير.