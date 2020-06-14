شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 7 قرارات هامة من التأمين الصحى لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة التأمين الصحى، حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، والتى تتعلق بآليات عمل التأمين الصحى مع المصابين بفيروس كوفيد 19. Advertisements وفى الانفوجراف التالي نرصد معا هذه القرارات:

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