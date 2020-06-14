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انفوجراف.. 7 قرارات هامة من التأمين الصحى لعلاج مصابى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة التأمين الصحى، حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، والتى تتعلق بآليات عمل التأمين الصحى مع المصابين بفيروس كوفيد 19.

 

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وفى الانفوجراف التالي نرصد معا هذه القرارات:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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