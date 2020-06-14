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محافظ المنيا يوجه باصطحاب «مُسنة بلا مأوى» إلى دار رعاية

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بنقل سيدة مسنة، لا تحمل إثبات شخصية تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة لتقديم أوجه الرعاية لها.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، مساء السبت، داخل مدينة المنيا، لاحظ خلالها وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوى، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ أن رعاية ودعم المسنين والمسنات، واجب إنساني وأخلاقي وديني، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم .

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