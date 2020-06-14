محافظ المنيا يوجه باصطحاب «مُسنة بلا مأوى» إلى دار رعاية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه باصطحاب «مُسنة بلا مأوى» إلى دار رعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بنقل سيدة مسنة، لا تحمل إثبات شخصية تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة لتقديم أوجه الرعاية لها.
جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، مساء السبت، داخل مدينة المنيا، لاحظ خلالها وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوى، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.
وأكد المحافظ أن رعاية ودعم المسنين والمسنات، واجب إنساني وأخلاقي وديني، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم .
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