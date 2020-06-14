شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مواصفات لجنة امتحانات الثانوية العامة لحماية الطلاب من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطمأنة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات يوم 21 يونيو الجارى، يقدم ”الخليج 365” فى النقاط التالية ضوابط تشغيل لجان السير لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

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