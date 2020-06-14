شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم 21 يونيو الجارى، وسط إجراءات صحية مشددة على الطلاب والمعلمين لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، فيما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات. Advertisements فى الانفوجراف التالى، نقدم تفاصيل وشكل الأسئلة.



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