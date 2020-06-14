شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تم إزالة أكثر من 12 ألف مخالفة على أكثر من 4.6 مليون متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه وفقا للتقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على رئيس مجلس الوزراء، فإنه تم منذ يوم الخامس والعشرين الماضى حتى التاسع من يونيو الحالى عدد كبير من الإزالات، وجرى استرجاع عدد كبير من الأراضى المملوكة للدولة، وجرى تحرير ما يقرب من 6.6 مليون متر مربع، وهذا هو استرداد لحق الشعب وجرت إزالة 12425 مخالفة بناء.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن التحويل للنيابة العسكرية فى المخالفات البنائية فيه تحدٍ كبير لهيبة الدولة، مشيرا إلى أنه تم تحويل ثلاثة ألف وثماثمائة فدان إلى مبانٍ.

من جانب آخر، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه وزير التنمية المحلية رفع تقرير بالجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي لرئيس مجلس الوزراء، وخاصة في فترة انتشار فيروس كورونا، حيث تم إزالة أكثر من 12 ألف مخالفة بناء عل مساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع، كما تم إزالة تعديات على أراضي زراعية وتم إزالة أكثر من 17 ألف و900 مخالفة على أراضي زراعية وتم استترداد أكثر من 13 ألف فدان.