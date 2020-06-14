الوطنية للإعلام: استمرار التواصل مع المصابين بـ"كورونا" من العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، استمرار التواصل مع كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا، للتأكد من إجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة، مضيفة أن إجمالي عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات بلغ 35 حالة، بالإضافة إلى 40 حالة مصابة ما بين عزل منزلي ومستشفيات.

وأكدت الهيئة تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة والاستجابة لهم، ومتابعتهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الآشعة والتحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة.