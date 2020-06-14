"قضية وجود".. الري: اجتماع مع السودان وإثيوبيا لتقييم مسارات تفاوض ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قالت وزارة الري، إنه عُقد اليوم السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي.
وعكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، العديد من القضايا الرئيسية، التي لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين، الموافق 15 يونيو الجاري، سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.
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