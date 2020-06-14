كيف يمكنك إنهاء أوراق تراخيص المرور إلكترونيًا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن إمكانية حصول المواطنين على خدمات خاصة بإنهاء أوراق المرور عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تتيح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، موضحًا أن تسديد الرسوم للخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

لمتابعة الخدمات الخاصة بالمرورعبر الفيديو التالي: