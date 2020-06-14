١٦ ثانية من الرعب.. مصرع سائق حفار أثناء إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي سائق حفار مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط نخلة على الكابينة أثناء إزالة فيلا مخالفة في البدرشين.

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ١٦ ثانية، يرصد لحظة انهيار الفيلا وسقوط نخلة على كابينة الحفار وسط صرخات نجل السائق.

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وذكرت محافظة الجيزة في بيان بها أنه تم تنفيذ حالة إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية المرازيق لفيلا على مساحة ٣٥٠ مترا مقامة على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني.

ونفذت الجهات المختصة القرار بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين وممثلين لقسم الشرطة.