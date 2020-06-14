مصر | مقتل سائق حفار في حملة إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل سائق حفار في حملة إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى سائق حفار مصرعه، إثر سقوط نخلة على كابينة حال تنفيذ عملية إزالة "فيلا" مخالفة بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان بها أنه تم تنفيذ حالة إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية المرازيق لفيلا على مساحة 350 مترا مقامة على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني، ما يخالف القانون.

ونفذت الجهات المختصة القرار بناء على تعليمات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين وممثلين لقسم الشرطة.

هذا، وهناك مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 16 ثانية يظهر لحظة انهيار الفيلا وسقوط نخلة على كابينة الحفار وسط صرخات نجل السائق، ويتحفظ موقع الخليج 365 على نشر ذلك الفيديو.