مصر | مقتل سائق حفار في حملة إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل سائق حفار في حملة إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى سائق حفار مصرعه، إثر سقوط نخلة على كابينة حال تنفيذ عملية إزالة "فيلا" مخالفة بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وذكرت محافظة الجيزة في بيان بها أنه تم تنفيذ حالة إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية المرازيق لفيلا على مساحة 350 مترا مقامة على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني، ما يخالف القانون.
ونفذت الجهات المختصة القرار بناء على تعليمات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين وممثلين لقسم الشرطة.
هذا، وهناك مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 16 ثانية يظهر لحظة انهيار الفيلا وسقوط نخلة على كابينة الحفار وسط صرخات نجل السائق، ويتحفظ موقع الخليج 365 على نشر ذلك الفيديو.
اقرأ أيضا.. التحقيقات تكشف تفاصيل تعدي أب على نجله
كشفت التحقيقات حول واقعة تعدي أب على نجله بالضرب المبرح والسب والشتم، أن المتهم يدعي "روماني.م.ذ"، يعمل قهوجي، دائم التعدي بالسب والشتم على زوجته، الثلاثينية العمر، وتعمل كوافيرة، هي وأطفالهما.
وبينت التحقيقات أن الإبن المعتدي عليه بالضرب المبرح والسب والشتم يدعي "كرولس"، عمره 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.
وواصلت التحقيقات أن زوجته اتهمته خلال التحقيقات بأنه دائم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب.. "دائما بيضرب العيال ويشتمهم وكل لما أقوله بتعمل فيهم كدة ليه يقولي بربيهم".
وقالت الزوجة خلال التحقيقات إن زوجها يتعاطي المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480045 إداري قسم شرطة بولاق الدكرور لسنة 2020.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الأحداث، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "روماني.م" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.
ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأحداث تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.