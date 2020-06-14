مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 9 متهمين بالإنضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 9 متهمين بالإنضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة إخلاء سبيل 9 متهمين في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة ارهابية

والمتهمين المخلي سبيلهم هم:-

1- أشرف الشحات السيد

2- مصطفى جعفر على محمد

3- أحمد عمر محمد المصري

4- محمد عبد المعز إمبابي

5- محمد محمد الهادى أحمدى

6- محمود عبد الحميد مصطفى

7- محمد شريف حسين محمد

8- أحمد عبد العاطى أحمد محمد

9- محمد صلاح محمد عبد الرحمن

كانت قد قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق تجديد حبس أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 640 لسنة 2018

كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 640 لسنة 2018 امن دولة تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، بقصد تكدير السّلم العام.

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدسن المحامي العام الاول للنيابة، إخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "ألتراس زملكاوي".. وذلك بضمان محل إقامتهم.

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وجاء أسماء المخلي سبيلهم كالأتي: