شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوى: الحمد الله.. حالة جميع المصابين بـ«كورونا» مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه منذ بداية جائحة فيروس «كورونا»، وهى تعمها حالة من الرعب الشديد، وعليه اتبعت كل الإجراءات الطبية والاحترازية في دار المسنين القائمة عليها، لافتة إلى أنه رغم ذلك انتقلت الإصابة إليهم، وبلغ عدد من يحمل الفيروس 14 من إجمالى 70 مسنا في الدار.

وأضافت «الكحلاوى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، السبت، أن وزارتى الصحة والتضامن بذلتا مجهودًا كبيرًا في علاج المرضى، الأمر الذي أسفر عن تحسين الحالة الصحية للمرضى والحمد لله سبحانه وتعالى على ذلك.

وأشارت «الكحلاوى»، إلى أن الحكومة تعمل بجهد كبير لا مثيل له في خاصة في ظل جائحة «كورونا»، وتابعت:«الوزراء يعملون بطاقة لم أرها في مكان آخر»

ودعت «الكحلاوى»، الجميع إلى المحافظة على مصر، واتباع التعليمات الطبية والاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، وتابعت: «حافظوا على بلدكم».