شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مناعة: دراسات دولية أكدت ضعف «كورونا» ووصوله مرحلة الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال استشاري المناعة الدكتور محمود الأنصاري، إن معظم الدراسات الدولية تفيد بوصول فيروس «كورونا» إلى الشيخوخة، ما يدل على ضعف وجوده عن السابق.
وأكد الأنصاري، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على فضائية «سي بي سي»، أن قدرة الفيروس على إحداث خطر قلّت بشكل كبير، موضحا أن المادة الوراثية للفيروس تحتوي على ثلاثة أجزاء، جزء خاص بالبروتين، وجزء خاص بالتكاثر، وآخر مسؤول عن الخصائص والتركيب.
وأشار الأنصاري إلى أن البروتينات المساعدة التي يحتويها الفيروس أساس ضعف المناعة في جسم البشر، لافتا إلى أن تلك البروتينات تضعف مع كل دورة تكاثر للفيروس.
وتابع: «أحيي الحكومة المصرية لعدم أخذ قرار بالإغلاق التام». ووصف الأنصاري الإغلاق التام للدولة بأنه «إغراق»، لافتا إلى أن 90% من مصابي فيروس «كورونا» لا تظهر عليهم أعراض المرض.
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