شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح عن مناورات تركيا: «إحنا مش ضعفاء.. عندنا الجيش المصري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن إجراء تركيا مناورات عسكرية في البحر المتوسط في ظل اشتعال الأزمة الليبية وإعلان مبادرة القاهرة، مفاده أن أردوغان يقول إن بلاده قوة إقليمية كبرى وليست متوسطة، متابعا: «بعت قوات لليبيا، عمل قاعدة عسكرية في قطر، قاعدة عسكرية في الصومال، وشمالي سوريا، ويريد أن تكون له قاعدتين في ليبيا، وفي السودان، والهدف من كل ذلك أنه يريد أن يصبح قوة مسيطرة على المنطقة».

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، السبت: «أردوغان ليس رجلا عقائديا فقط، هو رجل مادي وعقائدي، هو مش زي بتوع طالبان اللي ممكن يموتوا نفسهم لأسباب عقائدية فقط من غير ما يكسبوا حاجة، أردوغان مش بيعمل حاجة غير عشان يكسب، لازم يكون فيه سبوبة، فمثلا تلاقيه بيقولك أنا عايز إعمار ليبيا، يعمل هناك مشروعات يعني، ويزرع في السودان، وهكذا، عايز حاجة من كل دولة بيدخلها».

تابع: «أردوغان يريد أن يقول لنا إنه قوي، وهذا رد منه على إعلان القاهرة، وإنه من سيحدد مصير ليبيا وأي مكان هتواجد فيه سيكون لي الكلمة العليا، ولكني أريد أن أقول إن الإحصاءات تقول بإن هناك 12 ألفا من المرتزقة أرسلتهم تركيا لليبيا، وهذا يشير إلى أن مصر لو دخلت ليبيا بثقلها فالموضوع محسوم، إحنا مش في وضع ضعيف، ونحن نمارس أهم فضيلة في العلاقات الدولية وهي ضبط النفس، متقلقوش مش ضعفاء.. إحنا معانا سلاح قوي جدا اسمه الجيش المصري».