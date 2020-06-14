شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي: زيادة فقراء العالم نتيجة طبيعية في ظل جائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن هناك تبعات اقتصادية لفيروس «كورونا» على مستوى دخول الأفراد في العالم بصفة عامة، لافتا إلى أن هناك اتفاق على أن الجائحة سوف تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء واتساع عدد الفقراء على مستوى العالم.

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، السبت: «هناك الفقر المدقع، الفقر، وما دون خط الفقر، والفئات الثلاث متوقع زيادة أعدادها، كثيرون فقدوا دخلهم نتيجة الإغلاق، هناك شركات دولية مهددة بالإفلاس، وبسبب ذلك استغنوا عن أكثر من نصف عمالتهم، ولا نعلم ما القادم في ظل عدم وجود لقاح لكورونا».

تابع مستشار صندوق النقد الدولي سابقا أن «تعافي الاقتصاد العالمي سريعا حال الوصول للقاح هو أمر وارد، كما حدث في الصين من هبوط سريع ثم صعود سريع»، لافتا إلى تعافي الاقتصاد المصري مرتبط بتعافي الاقتصادات الكبرى في العالم.