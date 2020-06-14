شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قرار وقف تراخيص البناء ضد مصلحة البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وقف تراخيص البناء، مؤكدًا أن هذا القرار في الوقت الحالى خطأ لأن العمالة في مجال المعمار تمثل 70% من العمالة غير المنتظمة.
وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار واستثمار»، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث التراخيص، لافتًا إلى أن قرار وقف التراخيص ضد مصلحة البلد والمواطن.
وأوضح أن هناك تصوير جوى منذ 2006، خاصة بالحيز العمراني في مصر، متسائلاً: «تحرك الوزارات فين من 2006»، داعيًا إلى دراسة القرار بشكل جيد ومحاسبة المسؤولين في الإدارة المحلية لأنهم المسؤولين عن وجود المخالفات.
كما دعا المسؤولين إلى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الدولة، معلقًا: «ياريت نطبق القانون صح عشان ما تنضرش الدولة أو المواطن».
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