شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة تايوان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا، وفي بادئ الأمر، كان المركز قد ذكر أن قوة الزلزال بلغت ست درجات وأنه كان على عمق 55 كيلومترا.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

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وكانت منطقة جنوب شرق آسيا شهدت الأيام الماضية عدة هزات أرضية بداية من اليابان وأندونيسيا وباكستان ووصلا إلى وسط وغرب أسيا في إيران.