شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن تطوير نظام تشخيصى سريع لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجامعة المصرية اليابانية عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في التوصل إلى نظام تشخيص لكورونا فيروس عن طريق عينة من لعاب الشخص المشتبه بإصابته. وقال الدكتور أحمد عبد الموجود، أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، فى بيان صادر عن الجامعة، إن طرق التشخيص السريعة لفيروس كورونا سوف تلعب دوراً كبيرا في تحديد المصابين الفعليين من المشتبه بهم، خاصة أنه مع تزايد الأعداد المصابة وعدم توافر عدد كافٍ من الاختبارات يتحتم على الباحثين والأطباء تطوير طرق بديلة تعتمد علي تقنيات مختلفة (سواء تلك التى تعتمد على المادة الوراثية للفيروس أو تلك التى تعتمد على وجود أجسام مضادة للفيروس في جسم الإنسان المصاب).

وأوضح عبد الموحود أن طرق الكشف عن كورونا فيروس باستخدام اللعاب تعد أفضل من الطرق الأخرى، حيث إنها لا تستدعي أخذ عينة دم قد تكون مؤلمة للمريض، ويمكن عمل الاختبار في مكان تواجد المريض حيث لا تحتاج إرسالها إلى المعمل وتكون النتائج سريعة جدا (إذ يمكن أن تستغرق خمس عشرة دقيقة) ويتميز هذا النوع من التشخيص أيضاً بأنه لا يتطلب أية أجهزة حيث يتم معرفة نتيجة التحليل بواسطة المريض نفسه، حيث يقوم المريض بوضع عينة من لعابه علي مكان وضع العينة.

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وأشار إلى أنه يجرى حالياً تصنيع الاختبار داخل الجامعة المصرية اليابانية بإمكاناتها الذاتية وخبرات باحثيها المتميزين، على أن يتم استيراد الأجسام المضادة لفيروس كورونا من إحدى الشركات العالمية، وهذه الأجسام المضادة سوف تكون كافية لعمل البحث والتطوير، بالإضافة إلى إنتاج عدة آلاف من الاختبارات بهدف توفيره بسعر بسيط وفي المتناول داخل معامل الجامعة المتقدمة والإستفادة من تقنية النانو وتقنية التصنيع الدقيق.

وأكد استاذ الكيمياء أنه في النهاية على أن النتائج الموجبة تكون بظهور خطين أو ثلاث خطوط حمراء، والنتيجة السالبة تكون بظهور خط واحد أحمر، أما عدم وجود خطوط حمراء فهذا يعنى أن الاختبار تم بطريقة غير سليمة.