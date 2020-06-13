شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«محلية النواب» يكشف آخر التطورات في قرار وقف تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لم يكن عشوائيًا، واتخذ بعد دراسة دقيقية، ولكن بعض المسؤولين قاموا بتطبيق القرار على المدن الكبرى، وهذا الأمر كان خطأ ولم ينص عليه القرار مما أحدث بلبلة شديدة.

وتابع «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار واستثمار»، أن الشخص الذي لديه رخصة بناء مستوفاة الشروط البنائية والهندسية من حقه استكمال بنائه، لأن هذه الرخصة محصنة بالدستور ضد أي قرار إداري.

ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستدعوا وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلى اجتماع لمناقشة سلبيات تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن البعض قد يقوم برفع دعاوي قضائية ضد الدولة بسبب وقف تفعيل الرخصة، ويطالب بالتعويض المالي، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر قرارًا بمراجعة التراخيص البنائية، ومن يثبت صحة ترخيصه سيقوم باستكمال البناء دون أدنى مشاكل.