شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاجة حبيبة».. تعافي أكبر مُسنة من كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الحجر الصحي بقها، السبت، خروج وتعافي الحاجة «حبيبة»، البالغة من العمر ٩٠ عامًا، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت سلبية مسحتين متتاليتين لها.

من جانبها، قالت الدكتور أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للعزل، في تصريحات صحفية، السبت، إن 5 حالات غادروا المستشفى، اليوم وأمس، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 265 حالة منذ بدء الجائحة، وحتى اليوم.