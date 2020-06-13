شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني: مشكلة «سد النهضة» الأخطر في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن مشكلة إثيوبيا وسد النهضة هي الأخطر في تاريخ مصر، مضيفًا أن القاهرة من الآن دخلت الخطر والفقر المائي.
وأضاف غطاس، خلال حواره ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن هناك فرق بين المخاطر التي يمكن مجابهتها، والمخاطر الوجودية التي يتحدد من خلالها الوجود من عدمه، فمصر صحراء قاحلة يشقها نهر النيل، على جانبيه يعيش المصريين، وبدون نهر النيل تتحول مصر لفراغ صحراوي كبير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية النيل والمياه قضية حياة ووجود، وبالتالي هناك خطر حقيقي يهدد حصة مصر من النيل، مضيفًا أنه قد يلحق بمصر الخطر الوجودى بسبب «سد النهضة».
وذكر أنه بعد مفاوضات مريرة ومتعثرة، فإن مطلب مصر متواضع، وهو أن يتم الملء ولكن بالتدريج وعلى سنوات لحين إيجاد بدائل أخرى، مشيرًا إلى إثيوبيا استغلت فترة الاضطرابات في 2011 لبدء بناء «سد النهضة».
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