شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من «كورونا» منذ بداية الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة.
وأوضحت الوزيرة، في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «منذ 3 شهور ونصف كلنا واقفين على طراطيف صوابعنا علشان مفيش حالة تتصاب».
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على إنشاء مقرين للعزل، أحدهما في محافظة الإسماعيلية والآخر في منطقة الهرم، للتعامل مع أي حالة تظهر عليها أعراض الفيروس، وتابعت: «كل المتواجدين في المؤسسات التابعة للوزارة هم ولادنا وأبنائنا وهم في ايد أمينة ونؤدى دورنا على أكمل وجه».
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن في دور المسنين، والأطفال في المؤسسات الرعاية، مضيفة: «تعاملنا مع الحالات المصابة في دار الدكتورة عبلة الكحلاوي على وجه السرعة ولكن الإصابات كانت متسارعة».
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